Вирусолог оценил шансы получить защиту от коронавируса после простуды

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил шансы получить защиту от коронавируса после перенесенной простуды. Он поделился мнением с Федеральным агентством новостей (ФАН).

По мнению вирусолога, после простуды в организме вряд ли появится достаточно Т-клеток для защиты от COVID-19.

«Да, так может быть, но в достаточной ли степени? Я считаю, что в недостаточной. Единственная хорошая защита от коронавируса — это вакцинация», — пояснил профессор, посоветовав не надеяться на защиту от коронавируса в ответ на «простудный возбудитель», так как инфекция еще не полностью изучена.

Аграновский объяснил, что Т-клетки — компонент системы клеточного иммунитета. Эта система распознает поступающий антиген, запускает уничтожение поврежденных клеток и стимулирует клетки иммунной памяти, отметил вирусолог. «Происходит сложная цепочка защитных реакций. Однако, думаю, что в ответ на простуду активация Т-клеток будет давать только лишь небольшую защиту от заражения коронавирусом», — заключил он.

Ранее Аграновский отметил, что прогнозы о снижении заболеваемости сейчас очень затруднительно сделать. По его словам, с лета 2021 года идет плато с высоким уровнем как заболеваемости, так и смертности, а осенью начался рост от плато.