В Петербурге закончилась вакцина от COVID-19 «КовиВак»

Вакцины «КовиВак» нет на складе Петербурга, поставок не ожидается в ближайшее время

На складе Санкт-Петербурга закончилась вакцина «КовиВак», поставок которой в ближайшее время не ожидается. Об этом ссылкой на региональные власти сообщает ТАСС.

Как рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана, препарат «КовиВак» сложен в производстве. Вакцину изготавливают на одном заводе, этот фактор связан с дефицитом препарата.

«На сегодняшний момент около одного миллиона доз всего было сделано, поэтому, конечно, ожидать его прихода в ближайшее время мы не рекомендуем нашим гражданам. Мы призываем прививаться тем, что есть», — заявил Сарана.

Чиновник добавил, что в городе также осталось небольшое количество вакцины «ЭпиВакКорона», при этом есть «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ранее в регионах столкнулись с дефицитом вакцины «Спутник Лайт». Среди них были Воронежская и Вологодская области, Красноярский край, а также Курган и Санкт-Петербург. Опрошенные «Лентой.ру» вирусологи предположили, что причиной нехватки вакцины стали локдаун, ревакцинация и перебои в поставках.

