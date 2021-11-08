Вирусолог раскритиковал вакцину «ЭпиВак» для детей

На данный момент нет никаких убедительных данных, говорящих о том, что вакцина центра «Вектор» «ЭпиВак» обладает хоть какой-то эффективностью, в том числе и для детей, заявил вирусолог Александр Чепурнов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что для вакцинации лиц, не достигших возраста 18 лет, лучше подошел бы «КовиВак», дающий не слишком высокие результаты для взрослого населения, но способный показать хорошую эффективность с детской, более чувствительной, иммунной системой.

В центре «Вектор» заявили, что вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» могут в перспективе использоваться для вакцинации детей. Но, по мнению Чепурнова, вопрос здесь не в том, возможно ли использование препарата для этой группы лиц, а в том, почему государство до сих пор не закрыло такой малоэффективный проект.

«Пока нет никаких данных, говорящих о том, что эта вакцина обладает хоть какой-то эффективностью. Сделать можно какую угодно прививку, но люди-то все равно останутся незащищенными. Думаю, эту лавочку нужно просто прикрывать», — считает вирусолог.

То, что вакцина не работает на взрослом организме, но может сработать на детском, Чепурнов исключает: по его словам, теоретические предпосылки к тому, чтобы препарат работал хоть как-то, отсутствуют в принципе.

«Мы знаем, что нет ни одного иммунологического проявления с точки зрения гуморального или клеточного иммунитета, которое позволяло бы нам на что-то надеяться. Если бы были хотя бы мелкие проявления, здесь мог бы быть смысл, поскольку детская иммунная система очень чувствительна. Так, например, может быть очень удобен "КовиВак". Я не вижу значимого образование антител после этой вакцины, но она довольно хороша для переболевших. То же могло бы быть и с детьми. Что такое детская вакцина? По сути, это просто уменьшенная дозировка взрослой. Но я не вижу никаких признаков иммуногенности у "ЭпиВака", так что нет оснований предполагать, что он может быть эффективен для детского контингента», — заключил Чепурнов.

За минувшие сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 834 495.