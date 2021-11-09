Россиянку привили от COVID-19 двумя разными вакцинами

Жительница Севастополя обратилась за прививкой вторым компонентом «КовиВак» в мобильный пункт вакцинации на центральной площади города. Однако этого препарата не оказалось, и врач выписала направление на вакцинацию вторым компонентом «Спутника V», сообщает «Интерфакс».

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В итоге россиянке сделали вторую прививку другой вакциной. Севастопольские власти уже отреагировали на данный инцидент. «В этот день в пункте работала доктор в возрасте, свою роль сыграл человеческий фактор. Отметим, что вакцина не относится к группе лекарственных препаратов и не содержит химических элементов», — пояснили в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, департамент здравоохранения Севастополя контролирует ситуацию. С пациенткой, получившей разные дозы вакцины, уже связались. У нее претензий к врачам нет.

Ранее в Севастополе объявили об открытии круглосуточных пунктов вакцинации от коронавируса. Они расположены в историческом центре города и на площади Захарова на северной стороне Севастопольской бухты. Власти приняли такое решение в связи с тяжелой эпидобстановкой в регионе.