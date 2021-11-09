В Минобрнауки сообщили о праве вузов вводить QR-коды

В Минобрнауки заявили, что высшие учебные заведения России имеют право вводить QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от коронавируса или перенесенное за последние шесть месяцев заболевание, для посещения студентами учебных корпусов. Об этом во вторник, 9 ноября, пишет ТАСС.

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Уточняется, что в рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии таких решений.

3 ноября стало известно, что совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решил провести эксперимент по введению QR-кодов. По словам президента МФТИ Николая Кудрявцева, планируется, что через какое-то время в учебных заведениях появятся так называемые COVID-free территории. Он отметил также, что жесткие меры из-за ситуации с распространением COVID-19 вводиться не будут.

Ранее Московский государственный педагогический университет (МГПУ) стал первым из столичных вузов, который ввел систему QR-кодов с 15 ноября. В образовательном учреждении уточнили, что руководство организует бесплатное экспресс-тестирование для несовершеннолетних учащихся и студентов с медотводом от прививки, а для невакцинированных занятия будут проходить в онлайн-формате.