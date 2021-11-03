Московские и подмосковные вузы решили провести эксперимент по введению QR-кодов

В Совете ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорились провести эксперимент по введению системы QR-кодов в образовательных учреждениях. Об этом заявил председатель совета, президент МФТИ Николай Кудрявцев, его цитирует ТАСС.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

«Через какое-то время должно произойти так, что у нас есть COVID-free территории, а есть такие, где по каким-то причинам это не получается. Но опять же, если мы разрядим те аудитории, где есть непривитые студенты, мы тем самым уменьшаем вероятность заболеть», — заявил Кудрявцев.

Он добавил, что совет ректоров в течение семи-десяти дней соберется и обсудит, какие коррективы нужно внести в эксперимент.

По словам председателя совета, вузы решили не вводить жесткие меры из-за COVID-19. Также они будут увеличивать процент привитых от коронавируса студентов. Университеты имеют высокую степень полномочий, поэтому каждый вуз будет принимать решение об ограничениях самостоятельно, отметил Кудрявцев.

Ранее Московский государственный педагогический университет (МГПУ) первым из московских вузов ввел систему QR-кодов с 15 ноября. В образовательном учреждении сообщили, что руководство организует бесплатное экспресс-тестирование для учащихся младше 18 лет и студентов с медотводом от прививки, а для невакцинированных занятия будут проходить в дистанционном формате.