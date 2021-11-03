В московском вузе ввели систему QR-кодов

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) с 15 ноября вводят QR-коды. Об этом сообщается на сайте вуза.

Студентов будут допускать к занятиям при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19 или подтверждающего перенесенное заболевание, остальные смогут показать отрицательный ПЦР-тест.

Руководство вуза организует бесплатное экспресс-тестирование для учащихся младше 18 лет и студентов с медотводом от прививки. Для невакцинированных студентов занятия будут проводить в дистанционном формате.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов заявил, что ситуацию с пандемией коронавируса в России можно поправить с помощью массовой вакцинации. По мнению специалиста, необходимо вакцинировать в первую очередь студентов.