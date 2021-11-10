ВОЗ назвала условие для окончания пандемии коронавируса

ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса, когда международная медицинская система не будет перегружена. Такое условие назвал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia.
По словам Клюгге, если ранее главной проблемой борьбы с эпидемией была доступность вакцины, то теперь это фейковые новости и мнения о вакцинации, распространяемые среди населения.
Он подчеркнул, что, по «довольно надежным оценкам», до февраля 2022 года в Европейском регионе могут умереть от связанных с коронавирусом причин еще около 500 тысяч человек — такой прогноз показывает нынешнее распространение инфекции.
9 ноября в России впервые выявили более 1200 смертей пациентов с COVID-19, это новый максимум с начала пандемии коронавируса.