В ВОЗ допустили ежегодную модификацию вакцины от COVID-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан допустила, что появление новых опасных штаммов COVID-19 может потребовать ежегодной модификации вакцин, как это сейчас происходит с вакцинами от гриппа. Об этом она заявила в ходе сеанса вопросов и ответов, передает ТАСС.

Сваминатан заявила, что на данный момент разработчики изучает возможность модификации вакцины, чтобы свести на нет угрозу будущих вариантов коронавируса.

«К счастью, одобренные на настоящий момент вакцины по-прежнему являются действенными против вариантов, которые мы до сих пор видели», — сказала специалист, добавив, что ВОЗ не знает, появится ли в будущем вариант, который не будет реагировать на эти вакцины.

По ее словам, разработчики и ученые стремятся быть уверенными, что они «смогут быстро изменить эти вакцины», сделав их действенными против будущих штаммов. Сейчас организация взаимодействует с «разработчиками, учеными и регулирующими органами по вопросу о том, как эти вакцины могут быть быстро одобрены».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что людям с низким иммунитетом необходимо ревакцинироваться от коронавируса через полгода. По ее словам, сейчас людям с проблемами со здоровьем рекомендуется ставить бустерную дозу вакцины. Она подчеркнула, что пандемия COVID-19 завершится в мире, когда будет достигнут определенный уровень коллективного иммунитета.