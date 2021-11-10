В Европе резко выросла смертность среди пациентов с COVID-19

В Европе смертность среди пациентов с COVID-19 выросла за неделю на 10 процентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Европе резко выросла смертность пациентов с коронавирусом, на 10 процентов за неделю с 1 по 7 ноября. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечают специалисты, Европа оказалась единственным из шести регионов, в котором наблюдается увеличение количества летальных исходов. По итогам первых семи дней ноября на европейские страны приходится 55 процентов смертей (26 726 умерших).

Также в регионе выросла заболеваемость COVID-19. Там выявили 1 949 419 новых случаев заражения, что составляет 63 процента от общемирового числа заболевших. Помимо Европы, заболеваемость выросла только в Африке.

По информации ВОЗ, большинство заболевших европейцев заражены «дельта»-штаммом коронавируса. Так, в последнее время этот вариант фиксировался в 99,6 процента случаев.

Ранее россиян предупредили о стремительном ухудшении эпидемиологической обстановки в некоторых европейских странах. Согласно статистике, ситуация изменилась в худшую сторону в Хорватии, некоторых районах Бельгии и Ирландии. Кроме того, в красный список государств вошли Латвия, Литва, Эстония и Румыния. Также самыми опасными для путешествий названы Лихтенштейн и Исландия, Нидерланды, половина Норвегии и половина Чехии.