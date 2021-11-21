Путин рассказал о 50 миллионах вакцинированных «Спутником V» россиян

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с замдиректором центра имени Гамалеи Денисом Логуновым рассказал, что в России вакциной от коронавируса «Спутник V» привились 50 миллионов человек. Его слова передает ТАСС.

При этом, по словам российского лидера, в мире данный препарат получили около 120 миллионов людей. Путин подчеркнул, что «это большой материал для анализа» эффективности «Спутника V».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что число привитых от COVID-19 взрослых россиян превысило 50-процентный порог. Отмечается, что к 19 ноября первый компонент вакцины получили свыше 66 миллионов человек, а полный цикл вакцинации прошли почти 59 миллионов граждан.