Инфекционисты оценили масштабы распространения гриппа в этом году

Инфекционисты: масштабного распространения гриппа в этом году не ожидается

По оценкам инфекционистов, масштабного распространения гриппа в этом году не ожидается, однако следует сделать прививки, чтобы не допустить наслоения этой инфекции на коронавирусную. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственное, что мы можем сказать, что все те противоэпидемические мероприятия, которые проводятся в отношении коронавирусной инфекции, помогают и в отношении распространения гриппа. И как мы не видели в прошлом году активного распространения этой инфекции, в этом году также ожидается невысокая заболеваемость гриппом», — отметила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов добавил, что в настоящее время серьезного подъема заражений по регионам России не наблюдается. По его словам, сейчас самое удачное время, чтобы вакцинироваться против гриппа.

Инфекционист также объяснил, почему россияне неохотно делают прививки. Он полагает, что граждане недостаточно информированы о том, что такое вакцина и какие осложнения может вызывать болезнь в группах риска, например, у детей, пожилых, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов раскрыл, что одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа усиливает эффективность гриппозной прививки.

