Раскрыта эффективность прививки от гриппа при вакцинации от COVID-19

Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов раскрыл, что одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа усиливает эффективности гриппозной прививки. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, были проведены соответствующие эксперименты. Ученые вводили одновременно вакцины от COVID-19 и гриппа. «При таком применении есть всего два сценария: либо вакцины за счет того, что антигены конкурируют, блокирую друг друга, то есть снижают эффективность одна другой, либо есть возможность усиления», — сказал замглавы центра.

Он отметил, что в этом смысле нет никаких ограничений для применения прививок, однако есть формальная сторона, которая связана с безопасностью. «И для того, чтобы определить безопасность, то все эти сочетания, по-хорошему нужно проводить и проверять в клинических исследованиях», — подчеркнул представитель центра, добавив, что иногда из-за нехватки времени, чтобы проверить все сочетания в отношении всех вакцин, это пока не сделано.

При этом сейчас можно выждать всего две недели, поскольку это, по мнению эксперта, тот срок, который связан с первичными воспалительными реакциями, которые полностью проходят за две недели. «В таком интервале мы точно не будем иметь никаких осложнений. Это будет нельзя считать одновременным применением», — отметил он.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова рассказала, что грипп может протекать так же тяжело и иметь те же негативные последствия, что и COVID-19, особенно для людей, переболевших коронавирусом. По ее словам, грипп всегда считался у врачей-инфекционистов заболеванием, которое достаточно тяжело переносится.