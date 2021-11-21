Россия завершила вторую фазу исследований вакцины от COVID-19 для детей

Замглавы центра Гамалеи: завершена вторая фаза исследований вакцины от COVID-19 для детей

В России завершены первая и вторая фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 для детей. Об этом заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Отмечается, что исследования показали хорошую переносимость вакцины, также была подобрана безопасная доза.

Логунов также рассказал Путину об экспериментах Центра Гамалеи по одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа. По его словам, оптимально взять двухнедельную паузу между прививками.

Ранее стало известно, что Путин по рекомендации врачей ревакцинировался от коронавируса отечественным препаратом «Спутник Лайт».