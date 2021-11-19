В центре Гамалеи заявили об отсутствии смертей от вакцинации «Спутником V»

Заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что случаи смерти от вакцинации против новой коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутником V» отсутствуют. Об этом в пятницу, 19 ноября, пишет ТАСС.

По его словам, препарат также использовался в Аргентине, где доказал свою безопасность. Были введены более пяти миллионов доз и не зафиксировано ни одного летального случая.

«То есть у нас есть независимая экспертиза, которая есть в Венгрии, Аргентине, которая есть в разных странах», — заявил Логунов во время выступления на III Московском конгрессе кардиологов.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в стране летом 2020 года. На данный момент препарат широко используется во многих иностранных государствах, но пока не признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 18 ноября сообщил, что этот вопрос может быть решен в ближайшее время.