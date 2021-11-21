Инфекционист оценил влияние прививки от гриппа на антитела к COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов оценил влияние прививки от гриппа на антитела к COVID-19 у переболевших людей. Он сообщил ТАСС, что вакцинация от гриппа никак не отразится на количестве антител.

«Такой взаимосвязи нет. Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — объяснил Коновалов.

Инфекционист добавил, что вакцинация не несет никакого вреда и прививаться можно в течение всего сезона. «Поскольку у иммунной системы нет календаря, прививка сработает вне зависимости от даты вакцинации, окажет защитный эффект», — сказал врач. Также Коновалов напомнил о необходимости соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены в очереди на прививку.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова рассказала, что грипп может протекать так же тяжело и иметь те же негативные последствия, что и COVID-19, особенно для людей, переболевших коронавирусом. По ее словам, грипп всегда считался у врачей-инфекционистов заболеванием, которое достаточно тяжело переносится.