Врач рассказал о скором превращении COVID-19 в сезонное заболевание

Академик РАМН Карабиненко: через 5 лет COVID-19 будет сезонным подобно ОРВИ и гриппу

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, пульмонолог, Александр Карабиненко рассказал «Ленте.ру», что COVID-19 скоро должен будет превратиться в сезонное заболевание, подобное насморку, ОРВИ или гриппу. Специалист считает, что приспособление человека к вирусу произойдет через пять лет.

По мнению академика РАМН, не нужно понимать разобщенно существование таких живых существ, как микроорганизмы и люди, ведь организм человека приспосабливается к COVID-19, а вирус приспосабливается к тем условиям жизни, которые ему преподносит человек.

«Повышает вирус свою сопротивляемость — человек иммунитет повышает, следит за профилактикой COVID-19, и он будет болеть меньше и меньше. Тогда у нас эта инфекция перейдет в разряд острых респираторных заболеваний, как насморк, грипп и так далее», — объяснил Карабиненко.

Врач отметил, что обычно время на приспособление человека к вирусу занимает около двух-трех лет, в некоторых случаях четырех-пяти. «То есть в пределах пяти лет люди будут переносить COVID-19, адаптироваться, выздоравливать. Ничего сложного в этом нет — это закон существования жизни на этой планете», — подчеркнул он.

Ранее в России выявили новый антирекорд по количеству умерших от COVID-19 с начала пандемии. По данным на четверг, 18 ноября, за последние сутки зафиксировали 1251 смерть пациентов с COVID-19.