Россиянам рассказали о помогающей избавиться от COVID-19 диете

Средиземноморская диета помогает организму быстрее избавиться от COVID-19. О ней подробнее рассказала российский врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с Ura.ru.

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Медик отметила, что продукты, разжижающие кровь, витамин С, цинк мешают размножению вируса. По ее словам, при такой диете в пищу можно употреблять оливковое масло, болгарский перец, помидоры, сельдерей, огурец, куриное яйцо, жирную рыбу.

Алексеева также рекомендовала вместо средиземноморской диеты использовать в рационе крупы.

Терапевт напомнила, что для стимуляции иммунитета и вкусовых рецепторов при потере обоняния в блюда следует добавлять пряности.

Ранее президент Научного общества гастроэнтерологов России, врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник заявил, что вкусовые ощущения после перенесенной коронавирусной инфекции восстанавливаются постепенно. Чтобы ускорить этот процесс, переболевшим назначают тип питания, который в советское время назывался диетой первого и второго стола.