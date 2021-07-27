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Онищенко назвал диеты «шаманством»

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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал любые «рецепты» для похудения «шаманством». Об этом сообщает РИА Новости.

«Все рецепты для похудения — это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берет и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании», — заявил Онищенко.

Нормальным процессом бывший главный санитарный врач назвал простое грамотное распределение человеком своего питания. В таком случае, по мнению Онищенко, это уже не является диетой.

Ранее специалисты рассказали о снижении веса у переболевших коронавирусом. Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости отметила, что такое последствие отмечают почти все, кто переболел коронавирусом в среднетяжелой или тяжелой форме. Она уточнила, что при коронавирусе снижению веса способствуют нарушения обоняния и вкуса, депрессивные состояния, большое количество применяемых препаратов.

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