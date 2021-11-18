Трехмесячный младенец в России получил полное поражение легких из-за COVID-19

В Чувашии врачи спасли трехмесячного младенца от COVID-19 и поражения легких

В Чувашии врачи инфекционного стационара городской детской больницы №2 спасли трехмесячного младенца от COVID-19 и 100-процентного поражения легких, сообщается на сайте Минздрава республики.

На протяжении трех недель медики боролись за жизнь маленького пациента. Ребенок постоянно получал высокопоточный кислород, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Главный врач больницы, внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Чувашии Наталия Малова отметила, что новорожденные находятся в группе особого риска.

«Необходимо, чтобы все взрослые члены семьи своевременно сделали прививку от COVID-19, так как детям в силу их возраста делать ее нельзя», — заявила она.

Ранее в Коми врачи республиканской инфекционной больницы вылечили младенца с COVID-19, которому на момент заражения было четыре дня.

Главный врач больницы Владимир Катков рассказал, что младенец заразился коронавирусной инфекцией от матери. При этом врачи диагностировали у ребенка поражение легких в 25 процентов. В стационаре младенец пролежал 16 дней, в настоящее время он полностью здоров.