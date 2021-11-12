Российский врач рассказал о способе выявить пневмонию при COVID-19

Пульмонолог Пальман: кашель без мокроты и температура говорят о пневмонии и COVID-19

Кашель без мокроты, тяжелое дыхание и высокая температура говорят о наличии пневмонии и COVID-19. О способе выявить заболевание рассказал российский врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман, его слова приводит «Москва 24».

Врач заявил, что при коронавирусе кашель обычно малопродуктивный, пациент также испытает нехватку воздуха. Также Пальман заметил, что разница между обычной и «коронавирусной пневмонией» есть.

«Классическая пневмония — это все-таки бактерия, а не вирус. При ней вовлекаются определенные структуры легких, в первую очередь это происходит на уровне альвеол. При ковидной пневмонии поражаются немного другие структуры. Нарушается, например, микроциркуляция», — объяснил Пальман.

Медик добавил, что и в обоих случаях процент поражения легких может быть большим, поэтому необходимо как можно раньше обратиться к врачу.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что для профилактики внебольничной пневмонии, которая составляет 70 процентов от всех пневмоний, нужно вести здоровый образ жизни и соблюдать ряд рекомендаций. Нужно заниматься спортом, употреблять пищу с достаточным содержанием белков и в осенний период сделать прививку против гриппа. Там добавили, что пассивное курение повышает риск развития внебольничной пневмонии.