В Роспотребнадзоре рассказали о способах защититься от внебольничной пневмонии

Для профилактики внебольничной пневмонии, которая составляет 70 процентов от всех пневмоний, нужно вести здоровый образ жизни и соблюдать ряд рекомендаций. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что нужно заниматься спортом, употреблять пищу с достаточным содержанием белков и в осенний период сделать прививку против гриппа.

Помимо этого, способом защититься от внебольничной пневмонии является отказ от курения в помещениях, где находятся люди, потому что пассивное курение влияет на функцию бронхов и иммунитета.

«В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений, а в летнее — сквозняков», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее пульмонолог Никишенков назвал помогающие восстановить легкие после пневмонии упражнения. По его словам, реабилитацию ускорит физическая активность, например, скандинавская ходьба. Важную роль также играют питание и психоэмоциональная поддержка.