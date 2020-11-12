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Роспотребнадзор назвал наиболее подверженных пневмонии россиян

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Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В пресс-службе Роспотребнадзора назвали ТАСС россиян, наиболее подверженных внебольничной пневмонии.

Как заявили в ведомстве, взрослые городские жители ежегодно составляют 70 процентов среди всех заболевающих внебольничными пневмониями в России.

При этом заболеваемость внебольничными пневмониями не однородна на территории страны. При этом заболеваемость несколько ниже в летние месяцы.

В Роспотребнадзоре заявили, что очаги внебольничных пневмоний появляются в семьях и организованных коллективах из-за несвоевременной изоляции больных ОРВИ, нарушения работы вентиляции и несоблюдения требований по воздухообмену. Также очаги могут возникнуть из-за слишком большого количества работников в помещении или переохлаждения организма из-за низкой температуры воздуха.

Ведомство посоветовало россиянам вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно и сбалансировано питаться, одеваться по погоде, соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях, а также мыть руки с мылом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше половины жителей России с коронавирусом сейчас имеют симптомы ОРВИ. Всего 19 процентов всех заболевших COVID-19 имеют пневмонию.

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