Россиянам назвали эффективные способы профилактики пневмонии

Врач-терапевт московской клинической больницы №13 Кирилл Глибко назвал россиянам несколько эффективных способов профилактики пневмонии. Об этом он заявил во время эфира на радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, если человек сильно замерз, то важно согреться как снаружи, так и внутри. Для этого стоит принять теплый душ, а также выпить горячий чай. «Это лучшее прогревание, чем алкогольные напитки», — пояснил Глибко. Он также рекомендовал в таких случаях надевать шерстяные носки, так как «ноги должны быть в тепле».

«Организм — это такая система, либо человек уже был простужен, либо сильное переохлаждение произошло. Просто так здоровый организм не простудится», — рассказал врач-терапевт.

Помимо этого, Глибко посоветовал вовремя прививаться от разных инфекций. Он заявил, что есть вакцина против бактериальной пневмонии. «Особенно она показана пациентам пожилого возраста и пациентам с ослабленным иммунитетом — это в первую очередь сахарный диабет, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких», — заметил он.

Ранее стало известно, что жители Москвы будут массово прививаться от коронавируса в декабре 2020 года. Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что вероятнее всего первые партии медикаментов подготовят для групп риска, для людей из сфер здравоохранения, образования, торговли и ЖКХ, правоохранительных органов и других.