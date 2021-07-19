Россия
 
Последние новости
Задержанную в Москве сотрудницу «Ленты.ру» признали виновной и оштрафовали
На нейтронных звездах обнаружили микроскопические горы
Федун назвал главную проблему российского футбола
Епископ РПЦ обвинил вакцины в повреждении «образа Божьего» в геноме
Популярный певец нашел способ заработка во время пандемии в Москве 
Решение Джонсона снять ковидные ограничения назвали ошибочным
Названы вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей для российских пенсионеров
В России стали исчезать бизнесмены
Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках на выполнение полетов в Египет
Одна деталь на советском фото влюбленной пары вызвала споры среди москвичей 
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач рассказал о «молчащих пневмониях» у заразившихся коронавирусом россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о том, что число пациентов с поражением легких из-за коронавируса в последнее время удвоилось. При этом заразившийся может не заметить того, что у него начинается пневмония. Его слова приводит РЕН ТВ.

Врач обратил внимание на то, что одним из тревожных признаков заболевания COVID-19 являются проблемы органов дыхания, но до тех пор, пока не появляется ярко выраженная одышка, пациент может ничего не почувствовать.

«Бывают так называемые молчащие пневмонии, поражения легких при COVID-19», — отметил он.

По словам Викулова, инкубационный период у заболевшего обычно длится от двух дней до двух недель. При этом после появления более заразного «дельта»-штамма он сократился до трех-четырех дней. Индийский штамм является более тяжелой формой коронавируса, а это означает, что площадь поражения легких человека может значительно увеличиваться в довольно короткие сроки.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций рассказал, что жаркая погода не только не оказывает сдерживающего влияния на распространение новой коронавирусной инфекции, но и ухудшает течение заболевания, а также увеличивает риск интоксикации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рассказал о "молчащих пневмониях" при поражении COVID
Гинцбург предупредил привившихся россиян об опасности перегрева в жару
Гинцбург объяснил опасность чрезмерной активности после вакцинации
Названы подвергнутые опасности категории пациентов с COVID-19 в жару