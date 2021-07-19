Врач рассказал о «молчащих пневмониях» у заразившихся коронавирусом россиян

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о том, что число пациентов с поражением легких из-за коронавируса в последнее время удвоилось. При этом заразившийся может не заметить того, что у него начинается пневмония. Его слова приводит РЕН ТВ.

Врач обратил внимание на то, что одним из тревожных признаков заболевания COVID-19 являются проблемы органов дыхания, но до тех пор, пока не появляется ярко выраженная одышка, пациент может ничего не почувствовать.

«Бывают так называемые молчащие пневмонии, поражения легких при COVID-19», — отметил он.

По словам Викулова, инкубационный период у заболевшего обычно длится от двух дней до двух недель. При этом после появления более заразного «дельта»-штамма он сократился до трех-четырех дней. Индийский штамм является более тяжелой формой коронавируса, а это означает, что площадь поражения легких человека может значительно увеличиваться в довольно короткие сроки.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций рассказал, что жаркая погода не только не оказывает сдерживающего влияния на распространение новой коронавирусной инфекции, но и ухудшает течение заболевания, а также увеличивает риск интоксикации.