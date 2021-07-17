Россия
 
Последние новости
«Ростех» показал «британскую цель» российского клона американского F-35
Ферстаппен выиграл первую в истории «Формулы-1» спринт-квалификацию
Пожар на складе покрышек в Подмосковье попал на видео 
Пассажир севшего в тайге Ан-28 вызвал у девушки истерику прощальным сообщением
Шлеменко предрек итог боя с Моргенштерном
Названа возможная причина столкновения грузовых поездов в Приамурье
В Киеве усомнились в помощи НАТО в войне с Россией
Петра Мамонова похоронили в его подмосковном городе 
Жириновский предупредил антипрививочников о тюрьме
Кудрин назвал причину развала СССР
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы подвергнутые опасности категории пациентов с COVID-19 в жару

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Иммунолог Викулов назвал подвергнутые опасности категории пациентов с COVID-19 в жару

Пациенты с патологиями сердца и сосудов в жаркий период более подвержены инфекции. Эту категорию назвал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, жаркая погода не только не оказывает сдерживающего влияния на распространение COVID-19, но и ухудшает течение заболевания.

Это, как отметил медик, увеличивает риск интоксикации, тромбообразования у любого человека. Кроме того, жара особенно опасна при коронавирусной инфекции.

«Если не восполнять потерянную жидкость, начнется обезвоживание, что опасно для ослабленных людей», — заключил Викулов.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в жару не стоит откладывать вакцинацию от коронавируса на потом, так как делать прививку можно в любую погоду и в любое время года. Он добавил, что для тех, кто вакцинируются в такую погоду, действуют обычные правила поведения в жаркий период.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог рассказал о влиянии жаркой погоды на течение COVID-19
Гинцбург объяснил опасность чрезмерной активности после вакцинации
Гинцбург предупредил привившихся россиян об опасности перегрева в жару