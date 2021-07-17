Названы подвергнутые опасности категории пациентов с COVID-19 в жару

Пациенты с патологиями сердца и сосудов в жаркий период более подвержены инфекции. Эту категорию назвал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

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По словам специалиста, жаркая погода не только не оказывает сдерживающего влияния на распространение COVID-19, но и ухудшает течение заболевания.

Это, как отметил медик, увеличивает риск интоксикации, тромбообразования у любого человека. Кроме того, жара особенно опасна при коронавирусной инфекции.

«Если не восполнять потерянную жидкость, начнется обезвоживание, что опасно для ослабленных людей», — заключил Викулов.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в жару не стоит откладывать вакцинацию от коронавируса на потом, так как делать прививку можно в любую погоду и в любое время года. Он добавил, что для тех, кто вакцинируются в такую погоду, действуют обычные правила поведения в жаркий период.