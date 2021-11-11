Российские врачи вылечили четырехдневного младенца от COVID-19

В Республике Коми врачи вылечили четырехдневного младенца от COVID-19 и поражения легких

В Коми врачи республиканской инфекционной больницы вылечили младенца с COVID-19, которому на момент заражения было четыре дня. Об этом пишет информационное агентство БНК.

Главный врач больницы Владимир Катков рассказал, что младенец заразился коронавирусной инфекцией от матери. При этом врачи диагностировали у ребенка поражение легких в 25 процентов. В стационаре младенец пролежал 16 дней, сейчас он полностью здоров.

6 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей по всей стране. Только в Рязанской области под наблюдением из-за COVID-19 находятся более трех тысяч детей.

Ранее в Курской области врачи инфекционной больницы имени Семашко вылечили восьмимесячного ребенка с коронавирусной инфекцией, его выписали.