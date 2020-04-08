В России вылечили младенца с коронавирусом

В Курской области врачи инфекционной больницы имени Семашко вылечили восьмимесячного ребенка с коронавирусной инфекцией, его выписали. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Старовойта, кроме младенца из медучреждения выписали двух взрослых. Он уточнил, что всего в регионе зарегистрировано десять заразившихся коронавирусом.

Губернатор добавил, что за последние сутки в регионе зарегистрировано шесть новых случаев заражения. Все пациенты находятся в режиме изоляции без «явных проявлений» заболевания. За их состоянием наблюдают медики и «соответствующие службы».

О заражении восьмимесячного ребенка коронавирусом Старовойт сообщил 31 марта. На тот момент в регионе было трое заразившихся.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!