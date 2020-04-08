В России вылечили младенца с коронавирусом

В Курской области врачи инфекционной больницы имени Семашко вылечили восьмимесячного ребенка с коронавирусной инфекцией, его выписали. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал на своей странице во «ВКонтакте».
По словам Старовойта, кроме младенца из медучреждения выписали двух взрослых. Он уточнил, что всего в регионе зарегистрировано десять заразившихся коронавирусом.
Губернатор добавил, что за последние сутки в регионе зарегистрировано шесть новых случаев заражения. Все пациенты находятся в режиме изоляции без «явных проявлений» заболевания. За их состоянием наблюдают медики и «соответствующие службы».
О заражении восьмимесячного ребенка коронавирусом Старовойт сообщил 31 марта. На тот момент в регионе было трое заразившихся.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения