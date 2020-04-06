Россияне сходили в гости и заразили годовалого ребенка коронавирусом

В Оренбургской области местные жители сходили в гости к родственнику, в результате чего их годовалый ребенок заразился коронавирусом. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяна Савинова, передает Regnum.

По ее словам, ребенок находится в состоянии средней тяжести. Тест на коронавирус показал положительный результат через два дня после похода семьи в гости. Родители ребенка также сдали анализы на коронавирус — их тесты показали отрицательный результат.

Савинова отмечает, что заражения ребенка можно было бы избежать, если бы его родители соблюдали режим самоизоляции.

31 марта стало известно, что в Курской области 8-месячный ребенок заразился коронавирусом. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего в области трое заразившихся, в том числе семья из двух человек, один из которых младенец. Все заразившиеся находятся в изоляции под наблюдением врачей.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. В столице за последние сутки коронавирусом заразилось 30 детей.

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