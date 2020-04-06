Россияне сходили в гости и заразили годовалого ребенка коронавирусом

В Оренбургской области местные жители сходили в гости к родственнику, в результате чего их годовалый ребенок заразился коронавирусом. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяна Савинова, передает Regnum.
По ее словам, ребенок находится в состоянии средней тяжести. Тест на коронавирус показал положительный результат через два дня после похода семьи в гости. Родители ребенка также сдали анализы на коронавирус — их тесты показали отрицательный результат.
Савинова отмечает, что заражения ребенка можно было бы избежать, если бы его родители соблюдали режим самоизоляции.
31 марта стало известно, что в Курской области 8-месячный ребенок заразился коронавирусом. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего в области трое заразившихся, в том числе семья из двух человек, один из которых младенец. Все заразившиеся находятся в изоляции под наблюдением врачей.
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. В столице за последние сутки коронавирусом заразилось 30 детей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения