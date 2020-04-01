Россиянин вернулся из-за границы и заразил двухлетнего сына коронавирусом

Житель Санкт-Петербурга вернулся из Германии, не изолировался и заразил двухлетнего сына коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте городской администрации в среду, 1 апреля.
Ребенка госпитализировали в больницу имени Филатова 26 марта, на данный момент его состояние удовлетворительное. Вместе с ним в боксе медучреждения находится его мать в качестве сопровождающей, у нее нет проявлений заражения.
31 марта стало известно, что в Курской области 8-месячный ребенок заразился коронавирусом. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего в области трое заразившихся, в том числе семья из двух человек, один из которых младенец. Все заразившиеся находятся в изоляции под наблюдением врачей.
По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было выявлено 440 новых случаев заражения. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения