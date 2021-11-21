Центр Гамалеи заявил о безопасности вакцины против COVID-19 для детей

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи имеет независимую экспертизу безопасности вакцины против коронавируса для детей, заявил заместитель руководителя организации Денис Логунов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

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По его словам, центр располагает данными проверки препарата от COVID-19 для несовершеннолетних, которая показала безопасность вещества для организма. Как уточнил Логунов, отчет был предоставлен в Минздрав и независимый комитет по мониторингу данных. «Есть вся независимая экспертиза безопасности этой вакцины», — подчеркнул замглавы.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз — для детей младшего возраста. Ученым удалось подобрать дозу препарата от COVID-19, которая будет эффективна и в то же время безопасна для детей.

28 октября стало известно, что в Москве начался предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 для подростков. 21 ноября Россия завершила вторую фазу исследований препарата.