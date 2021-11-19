Названо число ежедневно госпитализируемых детей c COVID-19 в Москве

В Москве ежедневно госпитализируют 25-30 детей с коронавирусной инфекцией. Такое число пациентов с COVID-19 назвала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью «России-24», передает ТАСС.

Ракова отметила, что с приходом нового дельта-штамма коронавируса, дети стали болеть тяжелее. Раньше, по словам заммэра, госпитализация детей была редким случаем, то сейчас это встречается все чаще.

«Теперь в день мы госпитализируем с ковидом от 25 до 30 детей — это уже такие значимые цифры», — резюмировала Ракова.

Ранее Ракова рассказала о клинических исследований вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М». Препарат получили 400 несовершеннолетних. Российская вакцина показала свою безопасность. Принять участие в клинических испытаниях «Спутника М» планируют три тысячи несовершеннолетних.