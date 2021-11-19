Власти Москвы заявили об опасениях по поводу возможного роста заболеваемости

Власти Москвы опасаются нового роста заболеваемости COVID-19. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Ее слова приводит ТАСС.

В то же время, она отметила, что город занимает первое место в России по темпам снижения заболеваемости. Экспресс-тестирование на коронавирус прошли уже 200 тысяч москвичей, сообщила Ракова.

По данным оперштаба на 19 ноября, в России зарегистрировано 37 156 новых случаев заражения, 3371 из них — в Москве. Всего с начала пандемии в стране заболели 9 257 068 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — скончались 95 зараженных коронавирусом. В Санкт-Петербурге умерли 77 человек, в Московской области — 58.