Москва заняла первое место в России по темпам снижения заболеваемости COVID-19

Москва занимает первое место среди всех российских регионов по темпам снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24», ее цитирует ТАСС.

Заместитель мэра добавила, что в Москве экспресс-тестирование на COVID-19 прошли более 200 тысяч человек.

Ранее заммэра Ракова заявила, что после нерабочих дней, введенных в столице с 28 октября по 7 ноября, уровень заболеваемости COVID-19 в Москве снизился на 50 процентов. По ее словам, освободились 1400 коек для пациентов с коронавирусом. Помимо этого, повторную вакцинацию прошли 50 процентов привитых, добавила она.