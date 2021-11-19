Власти Москвы рассказали о клинических исследованиях «Спутника М» на подростках

Во время клинических исследований вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М» препарат получили 400 несовершеннолетних. Российская вакцина показала свою безопасность, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу

«Россия 24», ее цитирует ТАСС.

Ракова добавила, что каждый день в столице госпитализируют 25-30 несовершеннолетних пациентов COVID-19. Дети болеют серьезнее и чаще из-за дельта-штамма, объяснила она.

Ранее заммэра Ракова заявила, что после нерабочих дней, введенных в столице с 28 октября по 7 ноября, уровень заболеваемости COVID-19 в Москве снизился на 50 процентов. По ее словам, число госпитализаций уменьшилось на 46 процентов, также освободились 1400 коек для пациентов с коронавирусом.