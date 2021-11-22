Назван необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 1» назвал необходимый для защиты от коронавируса уровень антител. Его слова приводит ТАСС.

«Порядка 200-300 BAU/мл — это те титры антител, которые обеспечивают существенный уровень защиты, около 80-90 процентов. Скорее даже от среднего течения болезни должно защищать», — сказал Логунов.

Также замглавы центра заявил, что сегодня нет определенного титра антител, который мог бы обеспечить защиту организма от COVID-19. «Потому что есть пусть и редкие случаи, но инфицирования даже на 1000 и даже на 10 000 BAU/мл», — подчеркнул он, добавив, что поэтому от бессимптомного и легкого течения полностью защитный титр очень трудно определить, и, на самом деле, он не установлен.

Ранее российский врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что выработка максимального количества антител от COVID-19 зависит от вакцины и схемы ее введения. Еще одним условием выработки максимума антител специалист назвал возраст человека — у людей до 60 лет антител вырабатывается больше, чем у пожилых. Однако, по его словам, важно, чтобы не было хронических заболеваний или иммунодефицита.