Россиянам назвали условия выработки максимума антител от COVID-19

Иммунолог Крючков: выработка максимума антител зависит от вакцины и схемы ее введения

Выработка максимального количества антител от COVID-19 зависит от вакцины и схемы ее введения. Об этом заявил российский врач-иммунолог Николай Крючков, его слова приводит «Москва 24».

«Одно дело, когда мы через 14 дней колем [второй компонент], другое — если через 21 день. В последнем случае, скажем, вероятность, что уровень антител достигает максимального показателя, выше», — объяснил специалист.

Еще одним условием выработки максимума антител специалист назвал возраст человека — у людей до 60 лет антител вырабатывается больше, чем у пожилых. Однако, по его словам, важно, чтобы не было хронических заболеваний или иммунодефицита.

Крючков добавил, что чем выше титр антител, тем больше защита от коронавируса, но максимальный уровень пока установить не удалось.

Ранее Николай Крючков рассказал об исчезновении антител у переболевших COVID-19. По словам специалиста, у десяти процентов перенесших коронавирус достаточное для защиты от инфекции количество антител вообще не вырабатывается.