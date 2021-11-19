Иммунолог назвал число всплесков заболеваемости COVID-19 в России до конца весны

Иммунолог Крючков: до конца весны ожидается один или два всплеска заболеваемости COVID-19

В России ожидается еще один или два всплеска заболеваемости коронавирусом до конца весны. Такое число назвал врач-иммунолог Николай Крючков, его цитирует ТАСС.

«По моим оптимистичным прогнозам, я думаю, что глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом, когда пандемия еще останется, но не будет такой острой проблемой для России, она случится как раз к концу весны 2022 года», — заявил он.

Крючков назвал грядущие месяцы сложным периодом в борьбе с COVID-19. Он добавил, что введенные по всей стране нерабочие дни помогли стабилизировать ситуацию коронавирусом в России. При этом темпы снижения заболеваемости, по его мнению, недостаточны.

Специалист подчеркнул, что падение заболеваемости в дальнейшем будет не столь серьезным. Он предположил, что число выявляемых новых случаев COVID-19 в сутки будет колебаться от 25 до 30 тысяч.

Ранее российский вирусолог Чепурнов поделился беспокойством о развитии пандемии. По его словам, в будущем возможна рекомбинация коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего может возникнуть еще более страшный вирус. При худшем сценарии COVID-19 останется с человеком навсегда, считает он.