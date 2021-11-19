Ученый оценил опасность ревакцинации от COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский оценил последствия ревакцинации от коронавируса двухкомпонентными препаратами. По его словам, эта процедура не представляет опасности, сообщает РИА Новости.

Ученый заявил, что ревакцинация от COVID-19 двухкомпонентными препаратами раз в полгода не опасна, если на момент прививки у человека отсутствуют к ней противопоказания.

«Самое главное, чтобы введение вакцины было не ранее, чем через один-два месяца после введения предыдущей вакцины. Если этот срок выдерживается — а мы говорим про полгода, — то тут никаких подводных камней не должно быть», — подчеркнул Вознесенский.

Ранее вирусолог Константин Чумаков назвал тревожный сигнал для повторной вакцинации от COVID-19. По его словам, если уровень антител к коронавирусу заметно упал, то следует поторопиться и привиться снова. Однако высокий уровень антител при ревакцинации только увеличится.

