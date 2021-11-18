В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня антител через 45 дней у части людей

Эпидемиолог Горелов: уровень антител к COVID-19 у людей может снижаться через 45 дней

Концентрация антител к коронавирусу у части людей может снижаться через 45 дней после прививки или болезни. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его цитирует ТАСС.

«Поэтому и вакцинированные болеют, и максимальное число их растет после шести месяцев. Поэтому мир выбрал именно цифру шесть месяцев [для ревакцинации], потому что кто-то заболевает через четыре месяца, кто-то через девять», — заявил Горелов.

Он добавил, что пациентами с COVID-19 становятся те, кто после первой прививки от коронавируса считает себя защищенными. Из-за этого люди прекращают соблюдать меры безопасности, подчеркнул специалист.

По словам Горелова, ни одна вакцина не защищает человека на сто процентов. Он напомнил, что также существует три-пять процентов людей, организм которых не отвечает на воздействие прививки.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от COVID-19 в мире. В ведомстве сообщили, что таким показателем является только вакцинация или перенесенное заболевание. Медики всего мира до сих пор ведут научные дискуссии по поводу достаточного для защиты уровня антител, добавили они.

