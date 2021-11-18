Заслуженный врач России развеял пять связанных с вакцинацией от COVID-19 мифов

Заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый развеял пять мифов, связанных с вакцинацией от COVID-19. Среди них небольшая изученность вакцины и побочные эффекты, влияние препарата на ДНК человека и репродуктивную функцию, пишет «Парламентская газета».

Первый из них связан с тем, что вакцина малоизучена. Круглый заявил, что, например, «Спутник V» создан на платформе вектора аденовируса человека, который применяют уже давно. Поэтому можно с уверенностью сказать, что препарат от коронавируса проверен и безопасен.

«Вектор — это аденовирус, лишенный гена размножения, то есть для организма не представляет никакой угрозы. Его используют в качестве курьера — в него встраивают ген, который кодирует S-белок коронавируса», — рассказал врач.

Еще один миф связан с мнением, что даже с вакциной человек может тяжело заболеть. Заслуженный врач отметил, что это не соответствует действительности. Вакцинация не гарантирует, что человек не заразится, но, согласно мировой статистике, привитые болеют гораздо реже. Не более 7-10 процентов болеют COVID-19 после прививки, а умирает менее одного процента, резюмировал Круглый.

Мнение, что вакцина генетически модифицирует человека, врач назвал «полным бредом». Принцип действия вакцин был открыт более 200 лет назад и все эпидемии победили благодаря прививкам, констатировал врач.

«В ответ на введение антигена чужеродного белка в организме вырабатываются строго специфичные антитела, которые уничтожают именно этот антиген. Никакого влияния на ДНК вакцины не оказывают», — рассказал Круглый.

Четвертый миф связан с тем, что прививка вызывает аллергию и побочные эффекты. Медик отметил, что аллергия возможна, однако это прописано в противопоказаниях к препарату. Что касается побочных эффектов, то они встречаются крайне редко. Самая высокая безопасность у вакцины «Спутник V», это показали многочисленные исследования.

Также доказано, что вакцина от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию у мужчин и женщин. Однако сам коронавирус способен вызвать бесплодие. Так заслуженный врач развеял миф о том, что прививка может привести к проблемам зачатия ребенка.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков развеял миф о возможности передачи легкого течения COVID-19 от человека к человеку. Российский врач заявил, что тяжесть течения болезни у пациента зависит от многих факторов. Среди них врожденный иммунитет, полученная доза вируса при заражении и генетическая предрасположенность человека.