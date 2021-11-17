В Госдуме объяснили изменение длительности QR-кодов у заболевших после прививки

Сокращение действия QR-кодов привитых от COVID-19 объясняется сроками, которые рекомендовал Минздрав России для повторной вакцинации после болезни. Так изменение сроков прокомментировал депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, его цитирует News.ru.

«Если человек привился от COVID, а через два месяца заболел, QR-код ему продлевается на шесть месяцев. Получается, у него QR-код всего не на 12 месяцев, а на восемь», — сказал Леонов.

Он отметил, что если человек заболел после вакцинации, это означает, что его иммунитет не сформировался окончательно. В таком случае переболевшему через полгода нужно получить препарат, что является рекомендацией Минздрава.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о негативных последствиях многократной ревакцинации от коронавируса. По его словам, никаких негативных последствий для организма не было зафиксировано.