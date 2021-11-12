В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19

Президент России Владимир Путин по традиции сам объявит о ревакцинации от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что российский лидер не раз говорил о сохраняющихся после прививки весной высоких титрах антител. «Повторная вакцинация от коронавируса будет зависеть от рекомендаций медиков, поскольку безопасность президента и его здоровье — первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», — уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее 12 ноября Путин, выступая на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), допустил появление новых, более опасных штаммов коронавируса.