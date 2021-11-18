Вирусолог назвал тревожный сигнал для повторной вакцинации от COVID-19

Низкий показатель уровня антител к COVID-19 является тревожным сигналом, этот фактор должен сподвигнуть на повторную вакцинацию. Такое мнение высказал директор Центра глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков, передает РБК.

«Если вы измерите антитела, а их совсем нет, они упали низко, то тогда это тревожный сигнал и стоит поторопиться и привиться еще раз», — рассказал Чумаков.

При этом вирусолог отметил, что если антитела при ревакцинации на высоком уровне, то еще одна доза препарата увеличит количество антител. По словам Чумакова, дополнительные антитела смогут защитить от разных вариантов коронавируса. При этом даже первая прививка снижает риск тяжелой болезни и госпитализации.

Ранее заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый развеял пять мифов, связанных с вакцинацией от COVID-19. Среди них небольшая изученность вакцины и побочные эффекты, влияние препарата на ДНК человека и репродуктивную функцию.

Ранее сообщалось, что титр антител — 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) — вероятнее всего, станет условно-достаточным титром, который гарантирует получение QR-кода.