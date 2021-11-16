Российский вирусолог поделился беспокойством о развитии пандемии коронавируса

В будущем возможна рекомбинация коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего может возникнуть еще более страшный вирус. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов, его слова приводит телеканал «Царьград».

Чепурнов поделился беспокойством в отношении развития пандемии коронавируса и рассказал, что при худшем сценарии COVID-19 останется навсегда с человечеством, как грипп.

«Меня как раз больше всего беспокоит, что где-нибудь в природе произойдет рекомбинация. И не появился бы после рекомбинации у нас некий выродок, который будет уже катастрофически страшен. Вот это как раз опасно», — заявил вирусолог.

Также он добавил, что люди научатся жить с коронавирусом, благодаря вакцинации и выработки естественного иммунитета. Ученый напомнил, что человечество научилось жить вместе с другой серьезной болезнью — ВИЧ.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл три сценария развития коронавируса SARS-CoV-2. При первом варианте развития событий, коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, во втором случае — он может пропасть, и при третьем сценарии — он будет все время паразитировать на человеке.