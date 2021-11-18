Российский вирусолог рассказал о помогающих при COVID-19 советских препаратах

Около 50 лет назад ученые СССР придумали дешевый способ, как противостоять многим инфекциям. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков во время выступления на собрании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы». Трансляция доступна на странице мероприятия в Facebook.

Он рассказал, что в 1959 году в СССР шла эпидемия полиомиелита. Советские ученые провели исследования образования антител на прививки и обнаружили, что у ряда детей они не появляются. «Оказалось, что у этих детей идет одновременная инфекция в кишечнике: инфекция непатогенными энтеровирусами, поэтому у них не приживается вирус полиомиелита и не образуются специфические антитела», — объяснил Чумаков.

На основе исследований удалось создать живые энтеровирусные вакцины (ЖЭВ), которые в течение нескольких лет проходили тщательное тестирование на различных вирусах во многих городах Союза. В итоге разработки показали свою высокую эффективность.

Исследователи пришли к выводу, что применение подобных препаратов в теории может защищать от очень широкого спектра инфекций. При этом отклик иммунитета наступает очень быстро и длится не менее трех недель.

«Думаю, такие средства могут помочь и в будущем при вспышках неизвестных инфекционных болезней, поэтому сегодня нужно вернуться к масштабным исследованиям этого метода экстренной профилактики», — резюмировал вирусолог.

Ранее Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию в России. Он отметил, что в условиях распространения дельта-штамма коронавируса важно, чтобы привилось около 80 процентов населения страны.