Российский иммунолог рассказал о пропаже антител у переболевших COVID-19

Иммунолог Крючков: у 10 процентов перенесших COVID-19 не вырабатывается достаточно антител

У 25 процентов переболевших COVID-19 антитела пропадают быстро, спустя полгода их уже невозможно выявить. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью «Известиям».

По словам специалиста, у 10 процентов перенесших коронавирус вообще не вырабатывается достаточное для защиты от инфекции количество антител. При этом есть люди, у которых титр после болезни превышал 1000 Bau/миллиграмм.

Крючков отметил, что не стоит выдавать на полгода QR-коды россиянам с титром антител на уровне 300 Bau/миллиграмм, так как велика вероятность исчезновения защиты организма в скором времени.

Ранее Николай Крючков прокомментировал идею о выдаче QR-кодов переболевшим, озвученную ранее главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Иммунолог считает, что антитела являются индикатором специфического иммунитета, что напрямую соотносится со степенью защиты от COVID-19. Из-за этого людям с высоким уровнем антител можно выдавать сертификаты.