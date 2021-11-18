Российский иммунолог прокомментировал идею выдачи QR-кодов по уровню антител

Иммунолог Крючков предложил выдавать QR-коды в зависимости от уровня антител от COVID-19

Антитела являются индикатором специфического иммунитета, что напрямую соотносится со степенью защиты от COVID-19. Из-за этого людям с высоким уровнем антител можно выдавать QR-коды. Так прокомментировал идею, озвученную ранее главой Роспотребнадзора Анной Поповой, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью «Известиям».

По его словам, в России есть большое количество переболевших коронавирусом людей, которые не обращались за медицинской помощью. Высокий уровень антител позволит выдавать им сертификаты.

По мнению иммунолога, срок действия таких QR-кодов должен зависеть от уровня антител. Он предложил начинать выдавать QR-коды при титре антител от 300 Bau/миллиграмм на срок максимум два месяца, при уровне от 500 до 800 Bau/миллиграмм — на два-три месяца, более тысячи Bau/миллиграмм — на три-четыре месяца, а от 1500 до 2000-2200 Bau/миллиграмм — на пять месяцев.

«При этом антитела должны быть не любые, а только иммуноглобулины G», — отметил специалист.

О том, что российские власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов гражданам, у которых имеется достаточный уровень антител к COVID-19, 17 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позднее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник на площадке при кабмине сообщил, что правительство уже определило уровень антител, необходимый для получения QR-кода — 350-500 Bau/мл. Официального заявления об этом пока не было.