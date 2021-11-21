Ученые выявили категорию людей с особым иммунитетом к COVID-19

Ученые обнаружили у британских медицинских работников, контактирующих с «ковидными» пациентами, особый иммунитет к коронавирусу, который невозможно определить через анализы на антитела. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Они провели исследование иммунитета около 60 сотрудников одной из клиник в Великобритании на уровень антител и скрытых инфекций. По итогам анализов выяснилось, что за четыре месяца их ПЦР-тесты всегда были отрицательными, однако антител к коронавирусу в их крови обнаружено не было, даже если их коллеги в клинике заразились COVID-19.

Изучив кровь испытуемых, ученые определили у 20 из них повышенную концентрацию Т-клеток, а у 19 человек обнаружили дополнительный иммунный белок, получивший название IFI27. Теоретически, он может указывать на то, что ранее их организм уже контактировал с COVID-19.

Ученые предполагают, что иммунитет таких людей настолько быстро реагирует на коронавирус, что тот даже не может оставить после себя антитела. При этом подобная мощная защита вполне могла развиться после контакта медработников и с другими, ранее известными человеческими коронавирусами, которые вызывают простуду.

Ранее академик РАН Вадим Покровский заявил, что защищенность от COVID-19 не зависит от количества антител в организме. «На самом деле нет прямой связи между количеством антител и защитой от коронавируса. Здесь более сложный клеточный иммунитет подключается. Но вот выбрали такой усреднённый показатель, который берут за основу предоставления кодов», — заявил он.

