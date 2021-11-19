В России допустили введение вторых паспортов в виде QR-кодов

В ЭИСИ заявили о возможном принятии в России вторых паспортов в виде QR-кодов

QR-коды в России могут стать вторыми паспортами, заявили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ), передает «Пятый канал».

Как уточнили исследователи, электронные сертификаты о вакцинации против COVID-19 доказали свою эффективность по всему миру. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов привел в пример Израиль, где привито более 70 процентов населения. Он напомнил, что принятые в государстве меры помогли достигнуть коллективного иммунитета. Большинство людей или переболели, или выздоровели, либо сделали прививку. «Буквально с декабря месяца Израиль открывается для туристов из всех стран, в том числе из России», — подчеркнул Мартынов.

Эксперты допустили введение в России вторых паспортов в виде QR-кодов. Они призвали учитывать мировой опыт, особенно принимать и прорабатывать ошибки.

Ранее стало известно, что Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за роста числа фишинговых сайтов, которые создают фейковые QR-коды.